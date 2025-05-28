الجبهة الداخلية تحذّر: الاحتلال يحاول تجنيد مرتزقة في غزة لمهام "خبيَّثة"

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذّرت الجبهة الداخلية الفلسطينية من محاولات خطيرة تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتجنيد مجموعات مرتزقة ومشبوهة بهدف تنفيذ مهام أمنية واستخباراتية داخل قطاع غزة، تحت مسميات وهمية، أبرزها "لجان حماية غزة".

وأوضحت الجبهة في بيان رسمي أن الاحتلال يسعى إلى توظيف عناصر فارّين من العدالة في تنفيذ أعمال خبيثة، تتضمن مرافقة قواته خلال عملياتها الميدانية، وإثارة الفوضى والاقتتال الداخلي، إضافة إلى استهداف مقرات الإغاثة الدولية وتحريض المواطنين على نهبها.

وأكد البيان أن هذه المجموعات تعمل على الترويج الإعلامي لأنفسها عبر مشاهد مفبركة خلال عمليات توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الاحتلال، مستعينين بمعدات عسكرية لا تتوفر إلا لدى الجيش الإسرائيلي، ما يعزز الشكوك حول ارتباطهم المباشر بمشروع الاحتلال.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال يرفض تمكين الجهات الفلسطينية الرسمية من تأمين المساعدات الإنسانية، بهدف منح الغطاء لعصاباته لسرقتها، ومن ثم اتهام المقاومة زورًا بعرقلة توزيعها، في محاولة لتشويه صورتها وتشتيت الجبهة الداخلية.

كما لفتت الجبهة إلى أن قوات الاحتلال تعمّدت استهداف عناصر من الشرطة واللجان الشعبية الذين تصدوا لمحاولات السطو والنهب، مؤكدة أن هذا التصعيد يعكس نية الاحتلال زرع "جيش لحد" جديد في غزة على غرار ما فشل فيه سابقًا في جنوب لبنان.

وأكدت قوى المقاومة الفلسطينية أن أي جماعات غير وطنية –سياسية كانت أو مسلّحة– تعمل ضمن أجندة الاحتلال سيتم التعامل معها كعملاء وخونة، ولن يُسمح بتمرير هذا المشروع التخريبي في قطاع غزة.

وفي ختام البيان، دعت الجبهة الداخلية المواطنين إلى:

رفض وفضح هذه العصابات المشبوهة.

الإبلاغ الفوري عن كل من يثبت تورطه في هذه المخططات.

المساهمة في حماية المساعدات الإنسانية وتحصين الجبهة الداخلية من الانزلاق نحو الفوضى.

رفض تشكيل أي ميليشيات داخلية تحت عناوين زائفة يروج لها الاحتلال.

وأكدت أن كل محاولات الاحتلال لزرع أدوات عميلة ستفشل كما فشلت سابقاتها، مشددة على أن وحدة الشعب الفلسطيني هي السلاح الأقوى في مواجهة الاحتلال ومخططاته.