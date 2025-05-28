في اليوم ال 600... أرقام مفرغة حول ضحايا الإبادة وحصيلة الدَّمار بغزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، أبرز الأرقام الخاصة بحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع في اليوم 600 للعدوان.

وفي بيان إحصائي شامل، أعلن المكتب الحكومي، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغ أكثر من 63 ألف شهيد ومفقود، بينهم 54084 شهيدا وصلت جثامينهم لمستشفيات القطاع، ونحو 9 آلاف مفقود، منهم من لا يزال تحت الأنقاض وآخرين ما زالا مصيرهم مجهولا.

ولفت إلى أن عدد الشهداء من الأطفال بلغ أكثر من 18 ألف شهيد، وصل منهم للمستشفيات 16854 شهيدا، و12400 شهيدة، وصلت جثامين 8968 منهن للمستشفيات.

وتابع أن بين الشهداء نحو 1580 شهيداً من الطواقم الطبية الذين استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي، وبعضهم بشكل مباشر.

كما استشهد 115 شهيداً من الدفاع المدني، و220 شهيداً من الصحفيين.

وأكد أن مجموع ما ارتكبه جيش الاحتلال من مجازر في القطاع يربوا عن 15 ألف مجزرة، وأن نحو 60% من الشهداء من الأطفال والنساء والمسنين.

وفي سياق الواقع الإنساني المأساويّ، أوضح البيان أن 2.4 مليون فلسطيني في القطاع يعيشون تحت خطر الإبادة والتجويع والتطهير العرقي، بينما تسببت الحرب في دمار شامل طال 88% من البنية التحتية للقطاع، مع خسائر مباشرة تجاوزت 62 مليار دولار.

كما أكد البيان أن الاحتلال استهدف القطاع الصحي بشكل مباشر، حيث دمّر أو أخرج عن الخدمة 38 مستشفى و82 مركزًا طبيًا، وقتل أكثر من 1,580 من الطواقم الطبية، فيما يحتاج 22 ألف مريض للسفر العاجل لتلقي العلاج.

وأضافت الإحصائية أن أكثر من 280 ألف أسرة فقدت المأوى، و2 مليون مدني نزحوا قسرًا، فيما أُبيدت أكثر من 2,483 عائلة بالكامل، ومُسحت من السجل المدني.

ولفت المكتب إلى أن الاحتلال منع دخول أكثر من 50 ألف شاحنة مساعدات ووقود خلال 88 يومًا من الحصار الكامل، ما تسبب في تفشي الأمراض والأوبئة، وتسجيل 71,338 إصابة بالكبد الوبائي، وموت 58 طفلًا بسبب سوء التغذية.

وختم البيان بالتأكيد على أن الحرب دمّرت 828 مسجدًا كليًا و3 كنائس، وتسببت بتخريب أكثر من 700 منشأة تعليمية، وقتل أكثر من 13 ألف طالب، في ظل حرب إبادة بحق الفلسطيني ومكونات الحياة في قطاع غزة".