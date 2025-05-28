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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة

28 مايو 2025 . الساعة 13:49 بتوقيت القدس
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حرب إبادة يتعرض لها قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وسط دعوات دولية متواصلة لوقف الإبادة ووقف إطلاق النار دون جدوى

دعا الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلى وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة، وإلى السماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية، مجدداً التأكيد على ضرورة عدم تسييس أو عسكرة المساعدات، وعلى أهمية دور الأمم المتحدة في توزيعها.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في بيان صحفي: "نجدد دعوتنا العاجلة لتقديم المساعدات فوراً ودون عوائق في غزة، ونؤكد على ضرورة وقف إطلاق نار مستدام وإطلاق سراح الرهائن". وأضاف: "نؤكد مجدداً ضرورة عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندعم الدور الأساسي للأمم المتحدة في إيصالها للفلسطينيين المحتاجين".

وفي السياق ذاته، أدان الاتحاد بشدة استمرار عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى أن الاعتداءات المتكررة، وحوادث الترهيب، وحرق الممتلكات، تسهم في تهجير المجتمعات الفلسطينية قسرياً من أراضيها. وطالب البيان إسرائيل باتخاذ خطوات ملموسة لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

كما أدان الاتحاد الأوروبي ما وصفه بـ"أحداث يوم القدس" في البلدة القديمة، والتي تخللتها ممارسات ترهيب وتحريض على العنف، مؤكداً ضرورة احترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة، ووقف كل أشكال التصعيد التي تهدد الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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