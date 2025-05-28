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طلاب سنغاليون يطردون السفير الإسرائيلي احتجاجًا على الإبادة في غزة

28 مايو 2025 . الساعة 13:36 بتوقيت القدس
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طلاب سنغاليون يطردون السفير الإسرائيلي

طرد طلاب من جامعة الشيخ أنتا جوب في العاصمة السنغالية داكار، السفير الإسرائيلي لدى السنغال، يوفال واكس، خلال زيارته للجامعة، حيث لاحقوه بهتافات غاضبة رافضة لوجوده، وأجبروه على مغادرة الحرم الجامعي وسط حالة من التوتر والاحتجاج.

وذكرت مصادر محلية سنغالية أن السفير الإسرائيلي كان قد تلقى دعوة لحضور مؤتمر أكاديمي حول العلاقات الدولية تنظمه الجامعة، وهي أكبر وأعرق مؤسسة تعليمية في البلاد، إلا أن عدداً من الطلاب نظموا احتجاجات فور علمهم بوجوده، معتبرين استقباله في الجامعة استفزازاً لمشاعر المتضامنين مع الشعب الفلسطيني.

ورفع المحتجون أعلام فلسطين، ورددوا شعارات تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب توصف بأنها إبادة جماعية، أسفرت حتى الآن عن نحو 177 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، وسط دعم أمريكي متواصل لتلك العمليات.

وغادر السفير ومرافقوه الحرم الجامعي على عجل تحت ضغط الاحتجاجات، وسط استمرار حملات التضامن الطلابي في عدد من الجامعات الإفريقية والعالمية رفضًا لسياسات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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