غارات "إسرائيلية" على مطار صنعاء

شن طيران الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على مطار صنعاء الدولي في اليمن.

وقالت قناة المسيرة الفضائية اليمنية، إن طيران الاحتلال قصف مطار صنعاء دون الحديث عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

ويوم أمس، أعلنت حركة "أنصار الله" أنها نفذت عملية عسكرية نوعية مزدوجة بصاروخين بالستيين أحدهما استهدف مطار "بن غوريون" في يافا، والثاني ضرب "هدفا حيويا" شرق يافا.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية مزدوجة وذلك بصاروخين بالستيين أحدهما فرط صوتي نوع "فلسطين2" استهدف مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار "بن غوريون" في منطقة يافا المحتلة، والآخر نوع "ذو الفقار" استهدف هدفا حيويا للعدوّ الصهيوني شرقي منطقة يافا المحتلة".

وأضاف البيان: "وقد حققَت العملية هدفها بنجاح، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة إلى الملاجئ، وتوقفت حركة المطار".

وتابع: "إنّ جريمة الإبادة الجماعية بحق إخواننا في قطاع غزة والحصار والتجويع لهي جريمة لم تشهدها الإنسانية من قبل وهو ما يحتم على كل الأحرار من أبناء أمتنا ومن شعوب العالمِ ضرورة التحرك انتصارا للحق وانتصارا للإنسانية وتأدية للواجب تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم".

وختم البيان "عملياتنا مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوانِ على غزة ورفع الحصارِ عنها".

المصدر / فلسطين أون لاين