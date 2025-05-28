حماس: عدوان الاحتلال على مطار صنعاء محاولةٌ يائسة لثني اليمن الشقيق عن مواقفه الأصيلة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنّ العدوان الصهيوني المتكرّر على مطار صنعاء يُمثّل امتداداً لسياسة العدو المجرم في استهداف دولنا العربية الشقيقة، عبر الاعتداء السافر على المنشآت المدنية.

وأكدت "حماس" في تصريح صحفي، أنّ هذا الاعتداء يعتبر انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول، وتعبيرًا واضحًا عن نهج العربدة الصهيونية في المنطقة، دون أدنى احترام للقانون الدولي أو الأعراف الإنسانية.

وشددت على أن هذا العدوان الهمجي على مطار صنعاء يأتي في سياق محاولات يائسة من حكومة مجرم الحرب نتنياهو، لثني اليمن الشقيق والإخوة في حركة “أنصار الله” عن مواقفهم الأصيلة في دعم وإسناد شعبنا في غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية مستمرة.

وجددت "حماس" تأكيده، أن ما يحدث الآن ما يستوجب تحركاً عربياً ودولياً عاجلاً لوقف هذا العدوان الصهيوني، ووضع حدٍّ لجرائمه المتواصلة بحقّ شعبنا وشعوب أمتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين