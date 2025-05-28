هيئة الأسرى: 44 شهيداً من غزة بين 307 من شهداء الحركة الأسيرة منذ 1967

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأربعاء، أن عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 307 أسرى منذ عام 1967 وحتى اليوم، من بينهم 44 شهيداً من قطاع غزة ممن تتوفر معلومات عنهم.

وأعربت الهيئة في بيان لها، عن قلقها الشديد إزاء تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، مؤكدة أن الوضع آخذ في التدهور بشكل خطير، خاصة مع استمرار احتجاز آلاف الأسرى في ظروف قاسية داخل سجون الاحتلال، وتعرضهم بشكل لحظي لجرائم ممنهجة.

وشددت الهيئة على أن استمرار هذه السياسات يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان، داعية المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة الأسرى، ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم، وضمان توفير الحماية القانونية والإنسانية لهم.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من عشرة آلاف و100، من بينهم (45) أسيرة، وأكثر من (400) طفل، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3577)، كما يبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير الشرعيين)، الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال (1846)، علما أن هذا المعطى لا يشمل كل معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين