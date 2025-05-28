حصيلة الشُّهداء في غزَّة تتجاوز 54 ألفًا منذ بدء العدوان "الإسرائيلي"

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 28 شهيدًا منهم 5 شهداء انتشال، و 179 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى أنّ الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.

وذكرت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 3,924 شهيدًا و 11,267 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54,084 شهيدًا و 123,308 إصابات منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



المصدر / فلسطين أون لاين