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محلل إسرائيلي: منذ أكثر من عام والحكومة تعد بالنصر دون وضوح في الاستراتيجية

28 مايو 2025 . الساعة 11:43 بتوقيت القدس
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اجتماع لحكومة نتنياهو

انتقد أودي سيغال، محلل الشؤون السياسية في القناة 13 الإسرائيلية، أداء الحكومة الإسرائيلية في الحرب الجارية، مشيراً إلى أن السلطات تكرر منذ أكثر من عام أنها على وشك تحقيق النصر، دون تقديم خطة واضحة أو استراتيجية عسكرية مفهومة.

وقال سيغال في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "منذ 600 يوم يعيش الإسرائيلين في حالة من انعدام اليقين، بين من لديهم أسرى في غزة، ومن أرسلوا أبناءهم إلى ساحات القتال، وبين وعود متكررة بالنصر لم تتحقق بعد".

وأضاف: "خطة الحكومة غير واضحة، ورغم مرور كل هذا الوقت، لا يزال الحديث يدور حول اقتراب الحسم دون أي نتائج ملموسة".

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الحرب العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وسط إصرار نتنياهو وحكومته على تحقيق ما يسمى النصر على المقاومة في غزة كشرط لإنهاء الحرب.

وتواجه حكومة نتنياهو انتقادات داخلية بشأن غياب أهداف واضحة للحرب، والتأخر في استعادة الأسرى الإسرائيليين، والتكلفة البشرية المتزايدة في صفوف الجيش.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#حكومة نتنياهو #محلل إسرائيلي #أودي سيغال

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