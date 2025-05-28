"بينهم أسير محرّر وأطفال".. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في عدة مناطق من الضفة الغربية المحتلة، طالت أسرى محررين وأطفالًا، وأسفرت عن إصابات واعتداءات على مواطنين.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدة بيت أمر شمال المدينة، وهم: قيس محمد أحمد عوض، ونور غطفان العلاني، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، كما اعتقلت المواطن علاء أحمد طه حلايقة على حاجز "الكونتينر" العسكري، وخلال الاقتحام، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على المواطن محمد موسى محمد مغنم وزوجته نجاح حسن عوض مغنم بعد دهم منزلهما. كما داهمت القوات أحياءً في مدينة الخليل وبلدة تفوح غرب المدينة.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حازم فتحي قرعاوي (38 عامًا)، النازح من مخيم نور شمس، عقب اقتحام بلدة عنبتا شرق المدينة، كما طالت الاعتقالات كلًا من الشاب فؤاد العلي من مخيم طولكرم، ومحمد الطايع من بلدة زيتا شمال المدينة.

أما في بيت لحم، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب شادي علي محمد حسين حساسنة (40 عامًا) من شارع الكركفة في المدينة، وإبراهيم وليد صباح من بلدة تقوع جنوب شرق المحافظة، كما داهمت قرية كيسان شرق بيت لحم، واعتقلت الشقيقين أحمد ومحمد يوسف عبيات.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المزرعة الغربية شمال غرب المدينة، واعتقلت الشاب قيس محمد ناجح أبو قرع (23 عامًا)، إضافة إلى الطفلين عبد الرحمن إياد حنون ومحمد عواد لدادوة (15 عامًا لكل منهما)، بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها.

تأتي هذه الاعتقالات في إطار حملة تصعيدية مستمرة تشنّها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، تخللها انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، بينهم أسرى محررون وأطفال، وسط تصاعد التنديد الحقوقي المحلي والدولي بهذه السياسات القمعية.

قائمة المعتقلين:

- المحرر حازم فتحي قرعاوي (38 عامًا) – نازح من مخيم نور شمس – طولكرم

- فؤاد العلي – مخيم طولكرم

- محمد الطايع – بلدة زيتا – طولكرم

- شادي علي محمد حسين حساسنة – بيت لحم

- إبراهيم وليد صباح – بلدة تقوع – بيت لحم

- أحمد يوسف عبيات – قرية كيسان – بيت لحم

- محمد يوسف عبيات – قرية كيسان – بيت لحم

- قيس محمد ناجح أبو قرع – بلدة المزرعة الغربية – رام الله

- الطفل عبد الرحمن إياد حنون – بلدة المزرعة الغربية – رام الله

- الطفل محمد عواد لدادوة – بلدة المزرعة الغربية – رام الله

- قيس محمد أحمد عوض – الخليل

- نور غطفان العلاني – الخليل

- علاء أحمد طه حلايقة – الخليل

المصدر / وكالات