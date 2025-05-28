شهيد برصاص الاحتلال شرقي قلقيلية

استشهد شاب، فجر اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال اقتحام قرية جيت شرق قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أعدمت الشاب جاسم إبراهيم السدة (20 عاما) من قرية جيت، وداهمت عددا من المنازل في القرية، بينها منزل عائلة الشهيد السدة.

واقتحم جنود الاحتلال منزل عائلة السدة، قبل أن يقوموا بإطلاق النار على الشاب جاسم وإصابته بعدة رصاصات، وتركه ينزف على الأرض.

واحتجزت قوات الاحتلال جثمان الشهيد السدة، قبل أن تقوم بتسليمه في وقت لاحق لطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني على مدخل القرية، والتي نقلته إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية.

يشار إلى أن الشهيد جاسم السدة هو الابن الأصغر لوالديه، وكان يعمل بائعا على بسطة صغيرة في القرية.

والشهيد السدة هو الشهيد الثالث في الضفة الغربية، منذ فجر الثلاثاء، بعد ارتقاء شهيد في أريحا وآخر في نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين