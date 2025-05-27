الاتحاد الأوروبي يلمح لإمكانية استبعاد "إسرائيل " من المسابقات الرياضية

غزة/فلسطين أون لاين:

ألمح رئيس الاتحاد الأوروبي للرياضة جلين ميكاليف، إلى إمكانية استبعاد "إسرائيل" من المسابقات الرياضية بسبب حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة منذ أكثر من 18 شهرا.

وقال ميكاليف لصحيفة "بوليتيكو" رداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي فرض عقوبات رياضية على "إسرائيل" بسبب حرب الإبادة التي تشنها على غزة: "فيما يتعلق بالرياضة، أعتقد أنه لا ينبغي أن يكون هناك مجال في الفعاليات الرياضية لمن لا يشاركوننا قيمنا".

وأضاف ميكاليف: "الحركة الرياضية مستقلة، وتتخذ قراراتها بنفسها، ولكن من واجبنا ومسؤوليتنا التحدّث عن هذه القضايا والتعبير عن مشاعرنا".

وقال ميكاليف، الذي مثّل المفوضية الرياضية الأوروبية في مناقشة داخل البرلمان الأوروبي بشأن غزة: "لقد حدثت إراقة دماء (في غزة) والمدنيون هم الذين يدفعون الثمن".

وأضاف: "إنها كارثة ترى الكثير من الأطفال والمدنيين والشباب بلا طعام ولا ماء، بلا وصول إلى المساعدات الإنسانية التي ينبغي أن تُتاح على نطاق واسع للناس في غزة وفلسطين"، ووصف الوضع في غزة بأنه "مثير للصدمة تماماً".

وتعرضت "إسرائيل" لضغوط متزايدة من أوروبا في الآونة الأخيرة بسبب حرب الإبادة التي تشنها على القطاع المحاصر، حيث أيّدت أغلبية دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي مراجعة الاتفاق السياسي بين الاتحاد و"إسرائيل".

كما تم استدعاء عدد من السفراء الإسرائيليين إلى عواصم الاتحاد الأوروبي، من روما إلى باريس، بعد أن اعترفت قوات الإحتلال الإسرائيلي بإطلاق "طلقات تحذيرية" على وفد دبلوماسي كان يزور الضفة الغربية وكان يضم مسؤولين أوروبيين.

المصدر / فلسطين أون لاين