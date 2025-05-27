نداء تطوعي: جمعية غزي دستك تفتح باب التقديم لمنسقات ميدانيات لدعم العمل الإنساني في غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

تعلن جمعية غزي دستك (GDD)، وهي منظمة إنسانية وتنموية تأسست عام 2014 في إسطنبول، عن حاجتها لاستقطاب ثلاث متطوعات (منسقات ميدانيات) للعمل في مكتبها بقطاع غزة.

تهدف الجمعية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية في مناطق الاحتياج واللجوء حول العالم، وذلك بالالتزام بالمبادئ الإنسانية الدولية وأهداف التنمية المستدامة العالمية.

عن جمعية غزي دستك (GDD)

تتميز جمعية غزي دستك بمنهجها العلمي في دراسة الواقع الإنساني، حيث تصدر تقارير دورية (سنوية، شهرية، ويومية في حالات الطوارئ) لتحديد أولويات التدخل الإنساني والتنموي. تعمل الجمعية بالتنسيق مع الجهات المحلية والمانحة لتنفيذ هذه التدخلات بجودة عالية، وتقيم مدى استدامتها وتأثيرها الاجتماعي من خلال تقارير منشورة، بهدف تطوير التدخلات المستقبلية.

تفاصيل فرصة التطوع

مسمى الوظيفة: متطوعة (منسق ميداني)

مكان الوظيفة: مكتب غزي دستك - قطاع غزة

الرئيس المباشر: مدير البرامج والمشاريع

مدة التطوع: 3 أشهر، قابلة للتجديد لـ 3 أشهر إضافية.

طبيعة الدوام: دوام كامل، بحد أدنى 42 ساعة أسبوعياً.

مكان الدوام: مدينة غزة.

الإجازات: يوم الجمعة، بالإضافة إلى الإجازات والأعياد الرسمية حسب الحكومة الفلسطينية. في حالات الطوارئ والكوارث، يكون الدوام بنظام الطوارئ.

ملاحظة هامة: التسجيل متاح للإناث فقط.

المتطلبات والشروط

شروط عامة:

* القدرة على تحمل ضغوط العمل والعمل بروح الفريق.

* الالتزام بأداء المهام الموكلة.

* التحلي بالنزاهة والأمانة والشفافية.

* الالتزام بساعات العمل التطوعي المتفق عليها.

* الاستعداد للعمل في بيئات وظروف متنوعة.

* تقبل التعليمات والتوجيهات من المشرفين.

* الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالمؤسسة والمستفيدين.

شروط خاصة:

* إجادة اللغة الإنجليزية محادثة وكتابة بشكل ممتاز (شرط أساسي وهام جداً).

* الحصول على دبلوم كحد أدنى في تخصص ذي صلة.

* أن يتراوح عمر المتقدمة بين 20 و30 عاماً.

* التحلي باللباقة في الحديث، وإتقان حل المشكلات واتخاذ القرارات في الميدان.

* أن تكون من سكان مدينة غزة.

* القدرة على الظهور أمام الكاميرا أو التحدث بشكل سلس ومناسب.

كيفية التقديم

يمكن للمهتمات التقديم عبر الرابط التالي: اضغط هنا