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وصول الرحلة 800 ضمن الجسر الجوي الأميركي لنقل الأسلحة لـ (إسرائيل)

27 مايو 2025 . الساعة 19:07 بتوقيت القدس
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وصول الرحلة 800 ضمن الجسر الجوي الأميركي لنقل الأسلحة لـ (إسرائيل)
وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلنت وسائل إعلام عبريَّة، اليوم الثلاثاء، وصول الرحلة رقم 800 ضمن الجسر الجوي الأميركي لتزويد "تل أبيب" بالأسلحة والذخيرة منذ بداية الحرب على غزة.

وبذلك تكون "إسرائيل" قد حصلت على أكثر من 90 ألف طن من المعدات العسكرية منذ بداية الحرب عبر 800 رحلة جوية ونحو 140 شحنة بحرية، وفقا لمعطيات وزارة الدفاع.

وتشمل تلك المعدات ذخائر ومركبات مدرعة ومعدات حماية شخصية ومعدات طبية وغيرها.

ونقل موقع تايمز أوف إسرائيل عن وزارة الحرب "إن هذه الشحنات تمثل عنصرا رئيسيا لضمان استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي، سواء لتحقيق أهداف الحرب أو لتعزيز الجاهزية والمخزونات".

وتعد الولايات المتحدة أكبر داعم سياسي وعسكري لإسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومن أبرز القنابل الأميركية التي استخدمتها إسرائيل في الحرب قنابل "مارك 84" الثقيلة التي تزن ألفي رطل (907 كيلوغرامات)، والتي كشفت تقارير فلسطينية وغربية أن الجيش الإسرائيلي أسقطها على مناطق مكتظة بالسكان ومنشآت مدنية بما فيها المستشفيات.

 

 

المصدر / المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية
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#واشنطن #أمريكا #الأسلحة

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