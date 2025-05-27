إصابة جنديين "إسرائيليين" في معارك شمال قطاع غزَّة

كشفت وسائل الإعلام العبري، اليوم الثلاثاء عن إصابة جنديين "إسرائيليين" في معارك شمال قطاع غزة.

وقال موقع حدشوت للو تسنزورا العبرية، إنّ جنديين "إسرائيليين" أُصيبا بجراح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة.

وصباح اليوم، أعلنت منصات للمستوطنين عن وقوع جنود الاحتلال في كمين للمقاومة في المناطق الشمالية لقطاع غزة.

وذكرت مصادر صحفية، أنّ الكمين نفذته المقاومة غرب بيت لاهيا، وشوهد عملية هبوط للطيران المروحي مع تغطية نارية وتحليق مكثف للطيران الحربي بالمكان.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت كتائب الشهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنّها تمكّنت من استهداف قوة صهيونية راجلة وأوقعتها بين قتيل وجريح في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام في بلاغ عسكري، أنه بعد عودة المجاهدين من خطوط القتال، أبلغوا أنهم تمكّنوا من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة العطاطرة بيت لاهيا شمال القطاع بتاريخ 25/5/2025م.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

المصدر / فلسطين أون لاين