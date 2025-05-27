مقاعد الاختصاص العالي في الطب بالأردن 2025/2026: فرص وتخصصات متاحة للطلبة بفلسطين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن توفر أربعة مقاعد دراسية في مجال الاختصاص العالي في الطب بالأردن للعام الأكاديمي 2025/2026. هذه المقاعد موجهة للطلبة الراغبين في استكمال دراساتهم العليا في تخصصات نوعية.

التخصصات المتاحة والجامعات:

- الجامعة الأردنية:

- الأمراض الباطنية

- طب الطوارئ والحوادث

جامعة العلوم والتكنولوجيا:

- التخدير والعناية المركزة

- أمراض الدماغ والأعصاب

التغطية المالية وشروط الدراسة:

تُقدم هذه المقاعد على نفقة الطالب الخاصة. يُعامل الطالب الفلسطيني معاملة الطالب الأردني فيما يتعلق بالرسوم الدراسية، مع تحمل الطالب لكافة المصاريف الشخصية الأخرى.

للاطلاع على الشروط والتعليمات وتعبئة الطلب الإلكتروني، يُرجى زيارة الرابط التالي: اضغط هنا

مواعيد وشروط التقديم:

يُرجى تقديم الطلبات مرفقة بالوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول في مقر وزارة التربية والتعليم العالي برام الله، أو في مكاتب التعليم العالي بالخليل ونابلس، في موعد أقصاه الأربعاء الموافق 28/05/2025.

للطلبة المتواجدين خارج غزة:

المقاعد مخصصة للطلبة المتواجدين خارج قطاع غزة. يجب على هؤلاء الطلبة تقديم الطلب إلكترونيًا على موقع الوزارة وتحميل جميع الوثائق المطلوبة بحد أقصى يوم الأربعاء الموافق 28/05/2025. سيتم تسليم الوثائق الأصلية في مقر الوزارة عند استئناف الدوام، مع العلم أن الدراسة ستبدأ في شهر 7/2025.

ملاحظة هامة: أي طلب غير مكتمل يعتبر لاغيًا.

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المصدر / فلسطين أون لاين