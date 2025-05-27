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حماس: تصعيد الاقتحامات في الضفة الغربية إمعانٌ في حرب الاحتلال على مقوّمات صمود شعبنا

27 مايو 2025 . الساعة 14:04 بتوقيت القدس
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حماس: تصعيد الاقتحامات في الضفة الغربية إمعانٌ في حرب الاحتلال على مقوّمات صمود شعبنا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن تصعيد قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لاقتحاماتها في الضفة الغربية المحتلة، وما شهدته أغلب المدن ومراكز المحافظات اليوم من مداهمات متزامنة، تخللتها اعتداءات على محال صرافة وشركات فلسطينية تعمل وفق القانون، إنما يُشكّل حلقة جديدة في حرب الاحتلال المفتوحة على الإنسان الفلسطيني، وحياته، واقتصاده، وكل مقومات صموده وثباته على أرضه.

وأوضحت "حماس" في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هذه الاعتداءات التي طالت مؤسسات اقتصادية، وصاحبها نهب لأموال طائلة ومصادرة لمحتوياتها، تُعد امتداداً لسياسات القرصنة التي تنتهجها حكومة الاحتلال، بقيادة الثالوث المتطرف: نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، ضمن مخططهم الاستعماري الكبير القائم على الضم والتهجير، وهو مخطط سيفشل بصمود شعبنا وإرادته التي لا تنكسر.

ودعت، السلطة الفلسطينية إلى تحمّل مسؤولياتها، واتخاذ إجراءات فاعلة للتصدي لعدوان الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من عدوانه على الإنسان والأرض والهوية.

كما دعت "حماس" إلى تحرّك دولي حقوقي وإنساني عاجل، لتشكيل جبهة سياسية وقانونية للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه، ومحاسبته على قرصنته لأموال شعبنا، وانتهاكاته المستمرة بحق أرضنا ومقدراتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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