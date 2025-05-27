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حماس: مشاهد استعراض المستوطنين في القدس لن تغير من هوية المدينة وحتمية زوال الاحتلال

27 مايو 2025 . الساعة 13:44 بتوقيت القدس
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حماس: مشاهد استعراض المستوطنين في القدس لن تغير من هوية المدينة وحتمية زوال الاحتلال

أكد عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب شؤون القدس في حركة حماس هارون ناصر الدين، أن ما شهدته مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك يوم أمس من اقتحامات همجية واعتداءات استفزازية، بمشاركة وزراء الاحتلال المتطرفين بن غفير وسموتريتش، يشكل تصعيدًا خطيرًا في الحرب الدينية التي يقودها الاحتلال لفرض واقع تهويدي جديد على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وقال ناصر الدين في تصريحات صحفية، اليوم  الثلاثاء، إن مشاهد السجود الاستفزازي والاقتحامات الجماعية التي نفذها المستوطنون برعاية شرطة الاحتلال، التي تزامنت مع مسيرة الأعلام، هي محاولات فاشلة لكسر إرادة شعبنا وفرض السيادة الصهيونية المزعومة على مقدساتنا.

وشدد على أن هوية القدس والأقصى لن تتأثر بهؤلاء العابرين، وأن الاحتلال ما هو إلا مرحلة وستمضي من تاريخ أرضنا المقدسة، فشعبنا لن يهزه بطش ولن يثني عزمه عدوان، ويبقى الدرع المنيع الحامي للقدس والأقصى.

وأضاف أن هذه العربدة الصهيونية تأتي ضمن سلسلة طويلة من الجرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، من غزة إلى الضفة إلى القدس، لكنها أيضًا علامة على ارتباك الاحتلال وإفلاسه السياسي والميداني، وما محاولات الاستعراض إلا فشل جديد في سجل إخفاقاته وانكسار شوكته، فالاحتلال إلى زوال مهما بدا متغطرساً منتشياً.

وأشار إلى أن الرد الحقيقي على هذه الاقتحامات والاعتداءات يجب أن يكون بمزيد من الحشد والرباط والمقاومة بكافة أشكالها، داعيًا جماهير شعبنا في الداخل والضفة الغربية إلى شد الرحال للأقصى ومواصلة التواجد المكثف فيه.

كما طالب كافة المستويات الرسمية والشعبية في الأمة العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في نصرة القدس والأقصى، وصد عدوان الاحتلال على أرضنا وشعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #مسيرة الأعلام #طوفان الأقصى

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