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الصِّحَّة بغزَّة:  79 شهيدًا و 163 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

27 مايو 2025 . الساعة 13:16 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة:  79 شهيدًا و 163 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 79 شهيدًا، و 163 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 3,901 شهيد و110,88 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 54,056 شهيدًا و 123,129 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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