نعيم: حماس قبلت بمقترح "ويتكوف" ونتتظر ردًّا رسميًا من الاحتلال

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" باسم نعيم، أن الحركة وافقت على المقترح الذي قدّمه المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة.

وأوضح نعيم في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن المقترح يشمل وقفا شاملا لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وأشار إلى أن الكرة الآن في ملعب الاحتلال، وأن حماس تنتظر ردا رسميا من الجانب الإسرائيلي بشأن المبادرة.

وأمس الاثنين، أفاد مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بأن الحركة وافقت على عرض جديد يُعد تطويرًا لمسار ورؤية المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الذي يقضي بـوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر لقناة "الجزيرة"، أن حركة حماس والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف توصلا في العاصمة القطرية الدوحة إلى صيغة اتفاق لوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، في خطوة قد تمهد لإنهاء الحرب المستمرة منذ أشهر.

وبحسب التفاصيل التي كشفتها المصادر، فإن الصيغة المتفق عليها تنص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا كمرحلة أولى، تتضمن الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين على دفعتين، إضافة إلى تبادل جثامين مقابل أسرى فلسطينيين.

ووفقًا للمصادر، سيتم الإفراج عن 5 أسرى إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق، على أن يتم الإفراج عن الخمسة الآخرين في اليوم الستين، فيما سيبدأ انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة استنادًا إلى اتفاق تم التوصل إليه في يناير الماضي.

كما كشفت المصادر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب سيكون الضامن لتنفيذ الاتفاق خلال فترة الستين يومًا، على أن تتولى الوساطات الدولية ضمان استمرار وقف إطلاق النار بعد انتهاء المدة المحددة، ضمن رؤية سياسية طويلة الأمد لإنهاء الحرب.

ومرارا، أكدت حماس، استعدادها لبدء مفاوضات شاملة، لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي والإفراج عن أسرى فلسطينيين. لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، أحدثها نزع سلاح حماس، وهو ما ترفضه الحركة طالما استمر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 173 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين