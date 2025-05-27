شهيد وإصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

استشهد شاب وأصيب آخرن، ظهر اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب محمود فيصل الخراز (32 عاماً) برصاص الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في مدينة نابلس.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق عن وصول 9 إصابات برصاص الاحتلال إلى مستشفى رفيديا الحكومي بنابلس، بينها إصابة بحالة خطيرة وأخرى حرجة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه في نابلس تعاملت مع إصابة شاب (32 عامًا) بالرصاص الحي بالحوض، ووإصابة شاب (17 عامًا) جراء سقوطه من مرتفع، وإصابة شاب (30 عامًا) بالرصاص المطاطي في الصدر، وإصابة أخرى لشاب (40 عامًا) بالرصاص المطاطي في الصدر، إضافة لـ 15 حالة اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وتم تقديم العلاج لهم ميدانيًا.

وأشار الهلال الأحمر، إلى أن جيش الاحتلال استهدف مركبة للجمعية بقنبلة صوت خلال نقلها إصابة في نابلس.

وأصيب نحو 6 صحفيين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز الغاز المسيل للدموع خلال تغطيتهم لاقتحام المدينة، حيث تعمدت قوات الاحتلال عرقلة عملهم وإطلاق القنابل باتجاههم.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت مدينة نابلس من حاجز حوارة، وداهمت الخليج للصرافة على دوار زواتا، ومحلات الأشقر للصياغة والذهب في السوق التجاري، واستولت على محتوياتهما وسط إطلاق النار وقنابل الغاز السام.

المصدر / وكالات