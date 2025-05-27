إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

أصيب، اليوم الثلاثاء، 9 شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وأفادت وزارة الصحة، بأن 9 مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس بينها إصابة حرجة، وأخرى خطيرة، ونُقلوا إلى مستشفى رفيديا الحكومي.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه في نابلس تعاملت مع إصابة شاب (32 عامًا) بالرصاص الحي بالحوض، ووإصابة شاب (17 عامًا) جراء سقوطه من مرتفع، وإصابة شاب (30 عامًا) بالرصاص المطاطي في الصدر، وإصابة أخرى لشاب (40 عامًا) بالرصاص المطاطي في الصدر، إضافة لـ 15 حالة اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وتم تقديم العلاج لهم ميدانيًا.

وأشار الهلال الأحمر، إلى أن جيش الاحتلال استهدف مركبة للجمعية بقنبلة صوت خلال نقلها إصابة في نابلس.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت مدينة نابلس من حاجز حوارة، وداهمت الخليج للصرافة على دوار زواتا، ومحلات الأشقر للصياغة والذهب في السوق التجاري، واستولت على محتوياتهما وسط إطلاق النار وقنابل الغاز السام.

المصدر / وكالات