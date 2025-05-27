"قوامها 10 أفراد".. كتائب القسَّام تستهدف قوَّةً صهيونيَّة راجلة في بيت لاهيا

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسَّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنّها تمكّنت من استهداف قوة صهيونية راجلة وأوقعتها بين قتيل وجريح في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام في بلاغ عسكري، اليوم الثلاثاء، أنه بعد عودة المجاهدين من خطوط القتال، أبلغوا أنهم تمكّنوا من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة العطاطرة بيت لاهيا شمال القطاع بتاريخ 25/5/2025م.

وصباح اليوم، أعلنت منصات للمستوطنين عن وقوع جنود الاحتلال في كمين للمقاومة في المناطق الشمالية لقطاع غزة.

وذكرت مصادر صحفية، أنّ الكمين نفذته المقاومة غرب بيت لاهيا، وشوهد عملية هبوط للطيران المروحي مع تغطية نارية وتحليق مكثف للطيران الحربي بالمكان.

وأمس الاثنين، أعلنت كتائب القسام، عن تنفيذ سلسلة من العمليات النوعية ضد قوات جيش الاحتلال في مناطق متفرقة شرق مدينة غزة وشمال قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، مؤكدة وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأفادت الكتائب، في بيانات متفرقة، بأن مجاهدين من القسام استهدفوا قوة إسرائيلية مكونة من 4 جنود بعدة قذائف مضادة للأفراد، كما فجروا حقل ألغام في قوة هندسية إسرائيلية كانت قد تسللت ليلاً شرق شارع المنطار، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي عملية أخرى، أكدت الكتائب أنها استهدفت دبابة ميركفاه بقذيفة "الياسين 105" داخل "بيارة قنديل" شرق الشجاعية، بتاريخ 22 مايو/أيار 2025، مشيرة إلى أن العملية تمت من مسافة قريبة.

كما أعلنت القسام استهداف قوة إسرائيلية كانت تتحصن داخل منزل بقذيفة مضادة للأفراد، وأفادت بأن "مجاهديها رصدوا تناثر أشلاء عدد من الجنود"، قبل أن يشتبكوا مع من تبقى من أفراد القوة بأسلحة خفيفة.

وذكرت أنه تم خلال العملية ذاتها، تم استهداف دبابة أخرى من طراز ميركفاه في شارع النزاز شرق الشجاعية بنفس النوع من القذائف.

وفي شمال القطاع، أفادت القسام بأنها استهدفت قوة إسرائيلية أخرى كانت تتحصن داخل أحد المنازل بتاريخ 24 مايو/أيار الجاري، باستخدام قذيفة مضادة للأفراد، في منطقة القرعة الخامسة ببيت لاهيا.

وأوضحت الكتائب، في بيان عسكري، أن المجاهدين أبلغوا عن العملية بعد عودتهم من خطوط القتال، مشيرين إلى أن الهجوم أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف القوة المتحصنة.

وفي بلاغ منفصل، أعلنت القسام عن استهداف دبابتين إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105"، وذلك في منطقة أصلان بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بتاريخ 24 مايو/أيار 2025.

وأوضحت الكتائب، أن مجاهديها أكدوا استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" ما أدى لاشتعال النيران في إحدى الآليات بمنطقة أصلان في بيت لاهيا شمال القطاع بتاريخ 24-05-2025م.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

المصدر / فلسطين أون لاين