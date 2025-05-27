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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

27 مايو 2025 . الساعة 11:39 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت، أن المستوطنين أدوا طقوسًا وصلوات تلمودية في المسجد، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وشددت قوات الاحتلال من قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وكان المسجد الأقصى شهد تصعيدًا غير مسبوق في الذكرى العبرية لاحتلال الجزء الشرقي من المدينة المقدسة، تخلله اقتحامات كبيرة، ورفع أعلام الاحتلال وأداء صلوات وطقوس تلمودية واستفزازات، بالإضافة إلى تنظيم "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في المدينة.

وأدى مستوطنون رقصات وطقوسًا تلمودية بصوت عالٍ حاملين معهم لفائف التوراة ومرتدين شال الصلاة "طاليت" واللفائف السوداء "تيفلين" أمام باب المغاربة الذي يدخل منه المقتحمون إلى المسجد الأقصى.

واقتحم وزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير وعدد من أعضاء الكنيست والحاخامات الأقصى، وسط استفزازات غير مسبوقة.

وتكثفت الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات الاحتلال وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى، الرامية لهدم المسجد وإقامة "الهيكل" المزعوم.

المصدر / وكالات
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#اقتحام الأقصى #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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