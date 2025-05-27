مجلس كنائس الشرق الأوسط يفتح باب التسجيل لبرنامج دعم سوء التغذية في غزة

أعلن مجلس كنائس الشرق الأوسط، ممثلاً بدائرة خدمة اللاجئين الفلسطينيين في غزة، عن فتح باب التسجيل لبرنامج شامل لمكافحة سوء التغذية.

ويهدف البرنامج إلى مساعدة أكبر عدد ممكن من الأطفال والبالغين الذين يعانون من نقص التغذية، وذلك من خلال تقييم دقيق لاحتياجاتهم وتقديم الدعم الغذائي والطبي المناسب.

يأتي هذا البرنامج في إطار جهود المجلس المتواصلة لدعم الأسر والأفراد الأكثر ضعفاً واحتياجاً في قطاع غزة. ويشمل البرنامج ثلاث مراحل أساسية:

- تقييم الحالة التغذوية والصحية: يقوم فريق متخصص بتقييم دقيق للحالة الصحية والتغذوية للمستفيدين لتحديد التدخل الأمثل.

- توفير الدعم الغذائي المناسب: يتم تقديم المساعدات الغذائية الضرورية التي تتناسب مع الاحتياجات الفردية لكل حالة.

- إحالة الحالات الطبية المتخصصة: يتم توجيه الحالات التي تستدعي تدخلاً طبياً متخصصاً إلى الجهات المعنية لضمان حصولهم على الرعاية اللازمة.

رابط التسجيل والبيانات المطلوبة:

يمكن للمهتمين وذوي الحالات المستحقة تعبئة نموذج التسجيل عبر الرابط التالي: الرابـــــط هنا

البيانات المطلوبة في نموذج التسجيل تشمل:

- اسم الأب رباعياً

- اسم الأم رباعياً

- اسم الطفل رباعياً

- رقم هوية الأب

- رقم هوية الأم

- رقم هوية الطفل (إن وجد)

- تاريخ ميلاد الطفل (يجب أن يكون أقل من 5 سنوات)

- رقم جوال للتواصل

- مكان السكن (يُرجى اختيار الأقرب إلى العيادة: الزيتون، الشجاعية، التفاح، الدرج ومحيطهم، أو الرمال، الجلاء، الصبرة، تل الهواء، النصر ومحيطهم).

ملاحظة هامة: يُرجى الحرص على تعبئة النموذج في أسرع وقت ممكن لضمان دراسة الطلبات والمساعدة الفورية للحالات المستحقة

المصدر / فلسطين أون لاين