عائلات أسرى الاحتلال يُهاجمون نتنياهو: "تصريحاته إرهاب نفسي"

ترجمة عبد الله الزطمة

هاجم إيلي إلباغ، والد ليري إلباغ – إحدى العائدات من الأسر – التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ملف صفقة الأسرى، محذرًا من تداعيات نفسية خطيرة على عائلاتهم.

وحسب ما نشر موقع "معاريف" العبري، اليوم الثلاثاء، قال إلباغ: "مضى 600 يوم على بدء الحرب، التصريحات غير المسؤولة من رئيس الحكومة تسحق العائلات، شخص ما حاول إيذاء نفسه الليلة الماضية بعد تصريحات نتنياهو، لا يدرك الناس حجم الألم".

وكان نتنياهو قد صرّح عبر مقطع فيديو نشره على منصاته بأنه يأمل في حدوث تقدم في صفقة الأسرى "اليوم أو غدًا"، قبل أن يتراجع لاحقًا موضحًا أن تصريحاته كانت عامة وليست مرتبطة بإطار زمني محدد، ما أثار موجة استياء بين عائلات الأسرى.

وأضاف إلباغ: "العائلات تتشبث بأي أمل، وعندما يصدر وعد من رئيس الوزراء، فإن أثره كبير، يمنحهم أملاً كاذبًا ثم يسحقهم، لا يمكن الاستمرار بهذا الشكل، آن الأوان أن يتحرك أحد لإنهاء هذه الملحمة".

وفي سياق متصل، كتبت إيناف تسينغاوكر، والدة الأسير ماتان، عبر وسائل التواصل: "ما يفعله نتنياهو هو إرهاب نفسي، نحن نتعرض للإساءة بشكل يومي، بينما ابننا يعاني وحيدًا في نفق".

تصريحات العائلات تأتي وسط تقارير متضاربة عن تقدم في المحادثات مع حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى، فيما يظل الغموض مسيطرًا على المشهد السياسي والعسكري داخل (إسرائيل)، على خلفية تباين المواقف بين الجهات المعنية.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين