فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يعتقل مواطنين في نابلس والخليل

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 27 مايو 2025

أبو حسنة: خطَّة الاحتلال لتوزيع المساعدات في مناطق جنوب قطاع غزّة تهدف إلى تهجير المواطنين

المستشارة القضائيَّة لحكومة الاحتلال: تعيين رئيس "الشاباك" الجديد غير قانوني ومرفوض

كولومبيا تعيِّن أول سفير لها في فلسطين

خطيب الأقصى: ما يجري من تدنيس واستباحة هو إهانة لكرامة الأمة الإسلامية

شهيد برصاص الاحتلال في أريحا

آخر التَّطوُّرات.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 599

من رفح ثم السَّراب.. الجبهة الداخلية تطلق تحذيرًا من مخطط خطير لترحيل المواطنين

“الإغاثة المقنّعة: الوجه الآخر لمعسكرات الاعتقال"

الاحتلال يعتقل مواطنين في نابلس والخليل

27 مايو 2025 . الساعة 09:21 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يعتقل مواطنين في نابلس والخليل

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالاتها في الضفة الغربية المحتلة، طالت عدداً من الشبان في نابلس والخليل.

في محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال وقوات خاصة مخيم عسكر الجديد شرق المدينة واعتقلتا الشابين شرف جميعان ومعتز الصرفندي بعد مداهمة منازل ذويهما، في عملية مشتركة بين القوات الخاصة وجيش الاحتلال.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال المدينة، واعتقلت الشابين رمزي محمد عوض (28 عامًا)، وعمر خالد عبد صبارنة (26 عامًا)، بعد اقتحام منازل عائلاتهم وتفتيشها.

تأتي هذه الحملة ضمن سياسة الاحتلال المستمرة بتكثيف الاقتحامات الليلية واعتقال المواطنين في مختلف محافظات الضفة، في ظل تصاعد التوترات الميدانية والانتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين.

قائمة المعتقلين:

١- شرف جميعان -مخيم عسكر -نابلس.

٢-معتز الصرفندى  -مخيم عسكر -نابلس.

٣-رمزى محمد عوض -بيت امر -الخليل.

٤-عمر خالد صبارنه -بيت امر -الخليل

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة