الاحتلال يعتقل مواطنين في نابلس والخليل

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالاتها في الضفة الغربية المحتلة، طالت عدداً من الشبان في نابلس والخليل.

في محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال وقوات خاصة مخيم عسكر الجديد شرق المدينة واعتقلتا الشابين شرف جميعان ومعتز الصرفندي بعد مداهمة منازل ذويهما، في عملية مشتركة بين القوات الخاصة وجيش الاحتلال.

وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال المدينة، واعتقلت الشابين رمزي محمد عوض (28 عامًا)، وعمر خالد عبد صبارنة (26 عامًا)، بعد اقتحام منازل عائلاتهم وتفتيشها.

تأتي هذه الحملة ضمن سياسة الاحتلال المستمرة بتكثيف الاقتحامات الليلية واعتقال المواطنين في مختلف محافظات الضفة، في ظل تصاعد التوترات الميدانية والانتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين.

قائمة المعتقلين:

١- شرف جميعان -مخيم عسكر -نابلس.

٢-معتز الصرفندى -مخيم عسكر -نابلس.

٣-رمزى محمد عوض -بيت امر -الخليل.

٤-عمر خالد صبارنه -بيت امر -الخليل

المصدر / وكالات