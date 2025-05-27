أبو حسنة: خطَّة الاحتلال لتوزيع المساعدات في مناطق جنوب قطاع غزّة تهدف إلى تهجير المواطنين

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، إنّ عملية توزيع المساعدات في القطاع، يجب أن تتم من خلال المعابر الرئيسية المحيطة بقطاع غزة.

وأكد أبو حسنة في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن توزيع المساعدات من خلال أربع نقاط في الجنوب، يهدف إلى تكدس المواطنين وتهجيرهم.

وأوضح، أنّ مخزون الأغذية في قطاع غزة قد نفد، في ظل منع الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وترفض الأمم المتحدة الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات وترى أنها تفرض مزيدا من النزوح، وتعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وتَقْصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة.

وفي وقت سابق، شدد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، على أن "السبيل الوحيد" لمنع تفاقم الكارثة الحالية في غزة هو تدفق المساعدات بشكل "فعال ومتواصل"، وسط الحصار الإسرائيلي الخانق والمستمر على القطاع منذ نحو 3 أشهر.

وقالت، "في وقت لا يزال يعاني فيه قطاع غزة من أزمة إنسانية وإغاثية كارثية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في 2 مارس/ آذار الماضي"، مشددةً على أن المواطنين بغزة لم يعودوا يستطيعون انتظار دخول المساعدات، موضحة أن القطاع يحتاج على أقل تقدير ما بين 500 و600 شاحنة مساعدات يوميا، تديرها الأمم المتحدة.

وأكدت أن "السبيل الوحيد" لمنع تفاقم الكارثة الحالية في القطاع هو تدفق المساعدات بشكل "فعال ومتواصل".

ويُذكر أن 58 مواطنا قد توفوا بسبب سوء التغذية، و242 آخرين بسبب نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن والأطفال، خلال 80 يوما من الحصار الإسرائيلي.

ويواصل الاحتلال سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون مواطن في قطاع غزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة. ف

وترتكب "إسرائيل" بدعم أميركي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

المصدر / فلسطين أون لاين