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شهيد برصاص الاحتلال في أريحا

27 مايو 2025 . الساعة 08:25 بتوقيت القدس
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شهيد برصاص الاحتلال في أريحا

استشهد فجر اليوم الثلاثاء، شاب فلسطيني برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" في أريحا.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشاب محمد يحيى عاصي جلايطة (20 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام حي العرب وسط مدينة أريحا.

وأعلن الاضراب الشامل في أريحا اليوم حداداً على روح الشهيد محمد يحيى جلايطة.

واقتحمت قوات الاحتلال بعد منتصف الليلة أريحا وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية تجاه المواطنين في حارة العرب وسط مدينة أريحا، تزامنا مع اقتحام أحد منازل المواطنين، أصيب خلالها الشاب جلايطة بالرصاص الحي، ليعلن عن استشهاده لاحقا.

وسيتم تشييع جثمان الشهيد ظهر اليوم من منزل عائلته من شارع قصر هشام وسط أريحا إلى مسجد اريحا القديم ثم إلى مثواه الأخير.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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