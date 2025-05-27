آخر التَّطوُّرات.. حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة تدخل يومها الـ 599

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ599 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أمس الاثنين، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 3.822 شهيدًا، و 10.925 إصابةً، معلنةً ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 53,977 شهيدًا و 122,966 إصابة منذ السابع من إكتوبر للعام 2023م.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية: "الأطفال المصابون بالقصف يصلون المستشفيات وهم يعانون من الجوع".

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

قصفت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أطبقت زوارق الاحتلال الحربية النار على منطقة المواصي غرب خانيونس.

واندلع حريق بمنازل الأهالي في بلدة الفخاري شرق خانيونس جراء قصف الاحتلال المدفعي المتواصل على البلدة، فيما أُصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال على منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الحكيم إيهاب نعيم ضميدة، متأثرًا بإصابته في قصف للاحتلال على جباليا البلد شمال قطاع غزة

كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ووصل شهيد إلى مستشفى الشفاء، جراء قصف الاحتلال في شارع أحمد ياسين في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين