هآرتس: "إسرائيل" تغرق في العزلة الدولية ولا خيار سوى وقف الحرب

متابعة/ فلسطين أون لاين

دعت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها الصادرة اليوم الاثنين حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف فوري للحرب على قطاع غزة، مشيرة إلى أن استمرار القتل الجماعي والتجويع والدمار الشامل حوّل إسرائيل إلى دولة "منبوذة عالمياً"، وسط تصاعد الضغوط والعقوبات الدولية.

وأكدت الصحيفة أن الصور القادمة من غزة من جثث الرضع وأكوام الأنقاض ومشاهد الجوعى باتت تثير غضب العالم، بينما تواصل إسرائيل حملة عسكرية "تُجبى حياة المئات من الأبرياء"، في ظل لامبالاة من الرأي العام الإسرائيلي أو حتى ترحيب في بعض الحالات، وفق تعبيرها.

ولفتت "هآرتس" إلى أن 25 دولة أعربت عن قلقها من سلوك إسرائيل، بينما لوّحت بريطانيا وفرنسا وكندا بفرض عقوبات، في حين حذّر مقربون من دونالد ترمب – وفق ما نقلته "واشنطن بوست" – بأن استمرار الحرب قد يؤدي إلى "نهاية التحالف الأميركي – الإسرائيلي".

وختمت الصحيفة بدعوة الحكومة الإسرائيلية إلى إبرام اتفاق فوري يعيد (المخطوفين) ويوقف الحرب، محذّرة من أن تجاهل هذا النداء قد يكلف حياة المزيد من الأسرى والجنود، ويزيد من العزلة الدولية، ويخلّف وصمة عار في جبين "إسرائيل" لأجيال.