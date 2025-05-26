فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأورومتوسِّطيَّ: (إسرائيل) أحرقت الأطفال أحياء بمجزرة " الجرجاوي " وعائلات أبيدت

هآرتس: "إسرائيل" تغرق في العزلة الدولية ولا خيار سوى وقف الحرب

مصدر قيادي: حماس توافق على مقترح "ويتكوف" لوقف دائم لإطلاق النار بغزة

عشرات الشُّهداء في مجازر الاحتلال المُتواصلة على قطاع غزَّة

القسام تعلن تنفيذ عمليات "نوعيَّة مركّزة ضد الاحتلال في بيت لاهيا

في مواجهة الإبادة.. أين الموقف العربي من تحركات أوروبا لمعاقبة (إسرائيل)؟

الأوقاف الإسلاميّة بالقدس: أكثر من 2000 مستوطن اقتحموا الأقصى اليوم

38 شهيدًا و169 إصابة وصلوا مستشفيات غزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

"مقاومة الجدار والاستيطان" تكشف عن شوارع استيطانية كبيرة تستهدف منطقة غرب رام الله

إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة تجاه موقع عسكري للاحتلال

هآرتس: "إسرائيل" تغرق في العزلة الدولية ولا خيار سوى وقف الحرب

26 مايو 2025 . الساعة 17:40 بتوقيت القدس
...
هآرتس: "إسرائيل" تغرق في العزلة الدولية ولا خيار سوى وقف الحرب
متابعة/ فلسطين أون لاين

دعت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها الصادرة اليوم الاثنين حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف فوري للحرب على قطاع غزة، مشيرة إلى أن استمرار القتل الجماعي والتجويع والدمار الشامل حوّل إسرائيل إلى دولة "منبوذة عالمياً"، وسط تصاعد الضغوط والعقوبات الدولية.

وأكدت الصحيفة أن الصور القادمة من غزة من جثث الرضع وأكوام الأنقاض ومشاهد الجوعى باتت تثير غضب العالم، بينما تواصل إسرائيل حملة عسكرية "تُجبى حياة المئات من الأبرياء"، في ظل لامبالاة من الرأي العام الإسرائيلي أو حتى ترحيب في بعض الحالات، وفق تعبيرها.

ولفتت "هآرتس" إلى أن 25 دولة أعربت عن قلقها من سلوك إسرائيل، بينما لوّحت بريطانيا وفرنسا وكندا بفرض عقوبات، في حين حذّر مقربون من دونالد ترمب – وفق ما نقلته "واشنطن بوست" – بأن استمرار الحرب قد يؤدي إلى "نهاية التحالف الأميركي – الإسرائيلي".

وختمت الصحيفة بدعوة الحكومة الإسرائيلية إلى إبرام اتفاق فوري يعيد (المخطوفين) ويوقف الحرب، محذّرة من أن تجاهل هذا النداء قد يكلف حياة المزيد من الأسرى والجنود، ويزيد من العزلة الدولية، ويخلّف وصمة عار في جبين "إسرائيل" لأجيال.

تويتر تويتر
#غزة #الحرب على غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة