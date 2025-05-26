"تناثرت أشلاء الجنود".. القسام تعلن سلسلة عمليات "نوعيَّة" ضد الاحتلال في الشجاعيّة وبيت لاهيا

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن تنفيذ سلسلة من العمليات النوعية ضد قوات جيش الاحتلال في مناطق متفرقة شرق مدينة غزة وشمال قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، مؤكدة وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأفادت الكتائب، في بيانات متفرقة نُشرت مساء الإثنين، بأن مجاهدين من القسام استهدفوا قوة إسرائيلية مكونة من 4 جنود بعدة قذائف مضادة للأفراد، كما فجروا حقل ألغام في قوة هندسية إسرائيلية كانت قد تسللت ليلاً شرق شارع المنطار، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي عملية أخرى، أكدت الكتائب أنها استهدفت دبابة ميركفاه بقذيفة "الياسين 105" داخل "بيارة قنديل" شرق الشجاعية، بتاريخ 22 مايو/أيار 2025، مشيرة إلى أن العملية تمت من مسافة قريبة.

كما أعلنت القسام استهداف قوة إسرائيلية كانت تتحصن داخل منزل بقذيفة مضادة للأفراد، وأفادت بأن "مجاهدينا رصدوا تناثر أشلاء عدد من الجنود"، قبل أن يشتبكوا مع من تبقى من أفراد القوة بأسلحة خفيفة. وذكرت أنه تم خلال العملية ذاتها استهداف دبابة أخرى من طراز ميركفاه في شارع النزاز شرق الشجاعية بنفس النوع من القذائف.

وفي شمال القطاع، أفادت القسام بأنها استهدفت قوة إسرائيلية أخرى كانت تتحصن داخل أحد المنازل بتاريخ 24 مايو/أيار الجاري، باستخدام قذيفة مضادة للأفراد، في منطقة القرعة الخامسة ببيت لاهيا.

وأوضحت الكتائب، في بيان عسكري، ظهر اليوم، أن المجاهدين أبلغوا عن العملية بعد عودتهم من خطوط القتال، مشيرين إلى أن الهجوم أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف القوة المتحصنة.

وفي بلاغ منفصل، أعلنت القسام عن استهداف دبابتين إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105"، وذلك في منطقة أصلان بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بتاريخ 24 مايو/أيار 2025.

وأوضحت الكتائب في بيان مقتضب، اليوم، أن مجاهديها أكدوا استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" ما أدى لاشتعال النيران في إحدى الآليات بمنطقة أصلان في بيت لاهيا شمال القطاع بتاريخ 24-05-2025م

كما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصفها تجمعاً لجنود وآليات العدو في محيط مدرسة المعري شمال شرق مدينة خانيونس.

وقالت السرايا، في بلاغ عسكري، "قصفنا بوابل من قذائف الهاون الثقيل تجمعاً لجنود وآليات العدو في محيط مدرسة المعري شمال شرق مدينة خانيونس، ورصدنا هبوط طائرة مروحية مع إطلاق قنابل دخانية في المكان المستهدف لإجلاء الجنود المصابين."

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

ووفقا لمعطيات جيش الاحتلال، فقد قُتل 854 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم 413 عسكريا في معارك برية.

وتشير المعطيات الإسرائيلية إلى إصابة 5846 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، منهم 2641 عسكريا في معارك برية، وتشمل هذه المعطيات الضباط والجنود القتلى والجرحى في غزة والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل، لكنها لا تشمل عناصر الشرطة والمخابرات.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للمقاومة الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين