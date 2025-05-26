القسام تعلن تنفيذ عمليات "نوعيَّة مركّزة ضد الاحتلال في بيت لاهيا

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم الإثنين، استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل في منطقة القرعة الخامسة ببيت لاهيا شمال قطاع غزة، وذلك بقذيفة مضادة للأفراد، في 24 مايو/أيار 2025.

وأوضحت الكتائب، في بيان عسكري، أن المجاهدين أبلغوا عن العملية بعد عودتهم من خطوط القتال، مشيرين إلى أن الهجوم أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف القوة المتحصنة.

وفي بلاغ منفصل، أعلنت القسام عن استهداف دبابتين إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105"، وذلك في منطقة أصلان بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بتاريخ 24 مايو/أيار 2025.

وأوضحت الكتائب في بيان مقتضب، اليوم، أن مجاهديها أكدوا استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" ما أدى لاشتعال النيران في إحدى الآليات بمنطقة أصلان في بيت لاهيا شمال القطاع بتاريخ 24-05-2025م

كما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصفها تجمعاً لجنود وآليات العدو في محيط مدرسة المعري شمال شرق مدينة خانيونس.

وقالت السرايا، في بلاغ عسكري، "قصفنا بوابل من قذائف الهاون الثقيل تجمعاً لجنود وآليات العدو في محيط مدرسة المعري شمال شرق مدينة خانيونس، ورصدنا هبوط طائرة مروحية مع إطلاق قنابل دخانية في المكان المستهدف لإجلاء الجنود المصابين."

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

ووفقا لمعطيات جيش الاحتلال، فقد قُتل 854 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم 413 عسكريا في معارك برية.

وتشير المعطيات الإسرائيلية إلى إصابة 5846 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، منهم 2641 عسكريا في معارك برية، وتشمل هذه المعطيات الضباط والجنود القتلى والجرحى في غزة والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل، لكنها لا تشمل عناصر الشرطة والمخابرات.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للمقاومة الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.