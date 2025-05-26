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38 شهيدًا و169 إصابة وصلوا مستشفيات غزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

26 مايو 2025 . الساعة 14:28 بتوقيت القدس
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38 شهيدًا و169 إصابة وصلوا مستشفيات غزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 38 شهيدًا (منهم 1شهيد انتشال)، و 169 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى أنّ الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 3.822 شهيدًا، و 10.925 إصابةً، معلنةً ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 53,977 شهيدًا و 122,966 إصابة منذ السابع من إكتوبر للعام 2023م.

ونوّهت وزارة الصحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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