الصِّحَّة: 300 وفاة في غزَّة منذ مارس بسبب نقص الدواء وسوء التغذية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 58 حالة وفاة ناجمة عن سوء التغذية، بالإضافة إلى وفاة 242 شخصا نتيجة نقص الغذاء والدواء منذ شهر آذار/مارس الماضي

وأكدت الوزارة، أن الأوضاع الإنسانية في القطاع تتفاقم بشكل خطير بسبب استمرار الحصار وندرة الإمدادات الطبية والغذائية، ما يزيد من معاناة المدنيين ويهدد حياة المزيد من السكان.

ويوم السبت، أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، وفاة الطفل محمد مصطفى ياسين (4 أعوام)، جراء سوء التغذية في ظل الحصار واستمرار سياسة التجويع الإسرائيلية.

وقال متحدث الدفاع المدني محمود بصل، في بيان مصور: "إن محمد ياسين، قُتل جراء الجوع؛ بسبب منع الاحتلال إدخال المساعدات الغذائية والطبية".

وفي وقت سابق، حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور كارثي في الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن نحو 71 ألف طفل وأكثر من 17 ألف أم يحتاجون إلى علاج عاجل بسبب معاناتهم من سوء التغذية الحاد.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن استمرار منع وصول الغذاء والإمدادات الأساسية إلى غزة يؤدي إلى "ارتفاع عدد الوفيات والانزلاق نحو المجاعة".

ومن جهتها، أكدت منظمة "أوكسفام" الدولية أن المجاعة المتفاقمة في قطاع غزة نتيجة لسياسات متعمدة ومخطط لها، محذرة من أن الكتلة السكانية التي تواجه خطر المجاعة هناك هي الأكبر في العالم حاليا.

وأشارت المنظمة، إلى أن موظفيها على الأرض يشهدون يوميًا معاناة أسر تعاني الجوع الحاد، وأطفالا يعانون من سوء تغذية لدرجة أنهم باتوا عاجزين عن البكاء، في مشهد يعكس كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وحذرت من أن استخدام "إسرائيل" للمساعدات الإنسانية كسلاح، وعرقلة وصولها إلى المدنيين، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويهدد بدفع الوضع الإنساني في غزة نحو الانهيار التام.

وأضافت المنظمة أن تحويل المساعدات إلى أداة للسيطرة يشكل خطرا مباشرا على المدنيين، ويزيد من تفاقم الفوضى والمعاناة في مختلف أنحاء القطاع.

واختتمت أوكسفام بيانها بالتأكيد على أن الصمت الدولي تجاه سياسات التجويع في غزة يعد تواطؤا لا يمكن تبريره، مطالبة بتحرك عاجل لإنهاء الحصار وضمان تدفق المساعدات دون قيود.

وحذرت "الأونروا" وأوتشا" في وقت سابق من تداعيات إنسانية خطيرة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 9 أسابيع.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"في بيان رسمي في وقت سابق إن "الفلسطينيين يموتون في غزة وسط ظروف كارثية"، موضحا أن 70% من السكان يعيشون في مناطق تنتشر فيها القوات الإسرائيلية أو يخضعون لأوامر بالتهجير أو كليهما.

وأكدت "أوتشا" أن الأمم المتحدة وشركاءها مستعدون لتكثيف إيصال المساعدات فور رفع الحصار الذي بدأ منذ 2 مارس الماضي.

وتواصل "إسرائيل" منذ نحو شهرين منع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ أوقفت في 2 مارس/ آذار الماضي، عبور المساعدات من معابر القطاع، ما أدى إلى توقف دخول المواد الإغاثية والوقود بشكل كامل.

المصدر / فلسطين أون لاين