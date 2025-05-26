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مالطا تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين

26 مايو 2025 . الساعة 10:44 بتوقيت القدس
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مالطا تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين

أعلن رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الشهر المقبل.

وقال أبيلا، خلال فعالية سياسية، نُظمت أمس الأحد، إن "هذا القرار سيعلن رسميًا بعد مؤتمر السلام المقرر عقده في 20 حزيران/يونيو المقبل".

وتابع أبيلا، "أنه بعد 45 عاماً من الجدل بشأن هذه القضية، ستكون حكومته هي التي ستعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن بلاده لا يمكنها أن تغض الطرف عن المآسي الإنسانية التي تجري في غزة".

وندد أبيلا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة قائلاً: "فقد أكثر من 50 ألف شخص حياتهم في الحرب في غزة، لا يمكننا أن نتجاهل هذه المأساة الإنسانية التي تتفاقم يوماً بعد يوم".

وأشار إلى زيارته الأخيرة إلى مخيمات اللاجئين في الأردن، حيث التقى أطفالًا فلسطينيين نُقلوا إلى مالطا لتلقي العلاج الطبي.

وأكد أن مشاهداته عززت قناعته بأن الاعتراف بدولة فلسطين هو مسؤولية أخلاقية تمليها الظروف الإنسانية المتدهورة في المنطقة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #مالطا تعترف بفلسطين

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