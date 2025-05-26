بينهم سيدة.. الاحتلال يصعِّد عمليات الاعتقالات في الضَّفة الغربيّة

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين، حملة اقتحامات في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 11 مواطنًا وتخريب واسع في منازلهم.

في طوباس، اقتحمت القوات أحياء المدينة واعتقلت مصعب بهجت صوافطة ومحمد أبو سياج، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما، كما حاصرت منزلًا في قرية تياسير شرق المحافظة دون تسجيل اعتقالات هناك.

وفي رام الله والبيرة داهم جنود الاحتلال حي الإرسال في مدينة البيرة واعتقلوا شابًا لم تُعرَف هويته بعد، فيما اعتُقل أحمد مروان ريان خلال مداهمة منزله وسط المدينة.

أما في محافظة الخليل، ففي بلدة حلحول اعتُقل كلٌّ من عادل علي أبو ريان، سيف تيسير أبو ريان، مصطفى أشرف أبو ريان، أحمد موسى أبو ريان، مجد أمجد يونس، وإبراهيم مالك البربراوي، بعد اقتحام عدة أحياء وتفتيش منازل العائلات.

وفي دورا اعتقل الاحتلال زوجة المطارد محمود الفسفوس عقب مداهمة منزل العائلة، في محاولة جديدة للضغط عليه من أجل تسليم نفسه.

تأتي هذه الحملة ضمن سياسة الاحتلال المستمرة في توسيع دائرة الاعتقالات والمداهمات الليلية، حيث تتعمد القوات استهداف أقارب المطاردين والأسرى، وتركز على التفتيش التخريبي داخل المنازل وبثّ الرعب بين السكان.

قائمة أسماء المعتقلين:

- مصعب بهجت صوافطة – طوباس – طوباس

- محمد أبو سياج – طوباس – طوباس

- أحمد مروان ريان – رام الله – رام الله

- عادل علي أبو ريان – حلحول – الخليل

- سيف تيسير أبو ريان – حلحول – الخليل

- مصطفى أشرف أبو ريان – حلحول – الخليل

- أحمد موسى أبو ريان – حلحول – الخليل

- مجد أمجد يونس – حلحول – الخليل

- إبراهيم مالك البربراوي – حلحول – الخليل

- زوجة المطارد محمود الفسفوس – دورا – الخليل

المصدر / وكالات