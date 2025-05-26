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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 26 مايو 2025

26 مايو 2025 . الساعة 09:06 بتوقيت القدس
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 تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 26 مايو 2025

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الإثنين 26 مايو 2025، ارتفاعاً ملحوظاً آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلاتها السنوية العامة بحدود 10-11 درجة مئوية.

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس شديد الحرارة في مختلف المناطق خلال ساعات النهار، ودافئاً مساءً، وفي ساعات الليل المتأخرة تصل المنطقة كتلة هوائية معتدلة وتنخفض الحرارة.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

الأجواء نهاراً: حارة شديدة.

الأجواء ليلًا: دافئة.

الرياح: خفيفة وتنشط في فترات.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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