"الأغذية العالمي": 500 ألف فلسطيني بغزَّة على شفا المجاعة

قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سيندي ماكين، إن هناك500 ألف فلسطيني يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في قطاع غزة وإنهم على شفا مجاعة.

وأشارت ماكين في تصريح صحفي، أمس الأحد، إلى أن "إسرائيل" سمحت بدخول القليل جدا من المساعدات إلى غزة.

وأضافت: "هناك 500 ألف شخص في غزة يعانون حاليا من انعدام الأمن الغذائي الشديد، وإذا لم نساعدهم، فقد يكونون على شفا المجاعة".

وشددت على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرة إلى أن نحو 600 شاحنة مساعدات دخلت المنطقة يوميا خلال فترة وقف إطلاق النار، لكن هذا العدد انخفض الآن إلى نحو 100 شاحنة.

ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على "إسرائيل" لتقديم المساعدات، مردفة: "لا ينبغي أن يُسمح لنا بالجلوس ومشاهدة هؤلاء الناس يموتون من الجوع".

المصدر / فلسطين أون لاين