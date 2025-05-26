جثامين متفحِّمة ومفقودون تحت الأنقاض.. عشرات الشُّهداء في مجازر الاحتلال المُتواصلة على غزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، لليوم الـ598 على التوالي، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى.

وبلغت حصيلة الضحايا منذ بدء حرب الإبادة والعدوان العسكري الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر 2023 على قطاع غزة، وفق معطيات رسمية نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية، مؤخرًا، 53 ألفًا و901 شهيدًا، بالإضافة لـ 122 ألفًا و593 إصابة.

وأكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أنّ مستشفيات غزة العاملة تعمل بشكل جزئي بسبب محدودية الطواقم.

وقال "نحن بحاجة إلى فتح المعابر لإدخال المساعدات لغزة وتوزيعها"، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

ارتقى 25 شهيدًا وأصيب العشرات، بينما أُعلن عن مفقودين، فجر اليوم الإثنين، بقصف الاحتلال مدرسة فهمي الجرجاوي، والتي تؤوي نازحين، في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية أن انتشال جثامين متفحمة لشهداء ارتقوا إثر قصف الاحتلال مدرسة فهمي الجرجاوي المخصصة لإيواء النازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة.

وارتقى 4 شهداء وأُصيب آخرون، في استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا مأهولًا وخيام النازحين بجوار المنزل في شارع الثورة، شرقي مدينة غزة.

كما ارتكب الاحتلال مجزرة دامية بحق عائلة عبد ربه شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى لارتقاء 19 شهيدًا معظمهم أطفال.

ونسفت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بلدة القرارة شمالي شرق مدينة خان يونس، فيما واصلت آليات الاحتلال إطلاق النار بكثافة شمالي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة السطر والقرارة شمالي شرق خان يونس، فيما شنّ الطيران الحربي سلسلة غارات على مناطق القرارة وقيزان النجار والسطر الشرقي بمدينة خان يونس.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة. بينما قصف الطيران الحربي المسيرة بغارة واحدة على الأقل مخيم المغازي.

وأطلقت طائرات إسرائيلية مسيّرة "كواد كابتر" النار على المنازل في منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة وفي حارتي البيوك وأبو صقر في بطن السمين وسط مدينة خان يونس. بينما فجرت روبوتا مفخخا شمال غرب بيت لاهيا شمال القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين