الصليب الأحمر تنعى استشهاد موظفين في قصف استهدف خان يونس

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، استشهاد اثنين من موظفيها إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلهما في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، يوم السبت.

وقالت اللجنة في بيان: "بقلوبٍ مفجوعة، ننعي استشهاد زميلينا العزيزين، إبراهيم عيد وأحمد أبو هلال، جراء القصف الذي طال منزلهما".

وأوضح البيان أن إبراهيم كان يعمل موظفاً ميدانياً مختصاً في التلوث بالأسلحة، بينما كان أحمد حارساً في مستشفى الصليب الأحمر الميداني.

وقدمت اللجنة تعازيها الحارة لعائلتي الشهيدين وأصدقائهما وزملائهما، مؤكدة أن فقدانهما يترك في قلوبنا غصة عميقة.

وأضافت اللجنة أن استشهاد زميليها يضاف إلى العدد الهائل وغير المقبول من المدنيين الذين يسقطون في غزة، في ظل الإبادة المستمرة التي تشنها إسرائيل.

ودعت اللجنة إلى استئناف وقف إطلاق النار وحماية المدنيين والعاملين في المجال الطبي والإغاثة الإنسانية والدفاع المدني.

يأتي هذا القصف وسط استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أدت إلى استشهاد مئات العاملين في المجال الإنساني، وفق تقارير منظمات دولية.

وفي آخر إحصائية، أعلنت وكالة الأونروا في مارس الماضي استشهاد 408 من العاملين الإنسانيين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، بينهم أكثر من 280 موظفاً تابعاً للوكالة.

وتواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، شن حرب إبادة جماعية خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين.