"مكالمات مجهولة" تثير الذعر بـ (تل أبيب).. أصوات صراخ أسرى تقتحم هواتف الإسرائيليين.. فما القصة؟

وكالات/ فلسطين أون لاين

سادت حالة من الذعر والارتباك، عقب تلقي عدد من الإسرائيليين مكالمات هاتفية غامضة من أرقام مجهولة، تتضمن تسجيلات صوتية صادمة يُزعم أنها لأسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، أن العديد من الإسرائيليين أبلغوا خلال الليلة الماضية عن تلقي مكالمات من أرقام إسرائيلية غير معروفة، سُمع خلالها صرخات، وصفارات إنذار، وأصوات انفجارات، ما أثار مخاوف واسعة من عمليات اختراق سيبرانية أو محاولات ضغط نفسي من قبل جهات مجهولة.

وتضمن أحد التسجيلات مقطعاً مأخوذاً من شريط مصوّر بثته حركة حماس في العاشر من مايو/أيار الجاري، يظهر فيه الأسير يوسف حاييم أوحانا وهو يصرخ، وإلى جانبه الأسير إلكانا بوحبوت الذي بدا في حالة صحية متدهورة بعد محاولة إنتحار.

Leaked audio from Israeli media shows 2 Israeli hostages crying out for the IDF to save them and not kill them, but the IDF still killed them anyway #HannibalDirective pic.twitter.com/m8kT7VfWnC