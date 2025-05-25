بالأسماء.. 20 معتقلاً من غزة تم الحصول على ردود بشأن أماكن احتجازهم

متابعة/ فلسطين أون لاين

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، قائمة بأسماء عدد من معتقلي قطاع غزة، وأماكن احتجازهم في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب البيان، تتضمن هذه الردود أماكن احتجازهم في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، وجزء آخر لم نتلق بشأنهم معلومات، وسيتم إعادة الفحص عن مصيرهم بعد مرور شهر على الرد الأخير المتمثل بحسب جيش الاحتلال أن لا معلومات بشأنهم.

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أن المعطى الوحيد المتوفر حول أعداد معتقلي غزة ما صدر عن إدارة سجون الاحتلال ممن تصنفهم بالمقاتلين غير الشرعيين وعددهم (1846)، من بينهم أسيرة واحدة معلومة هويتها وهي الأسيرة سهام أبو سالم.

وأكدت الهيئة والنادي أنّ (44) أسيرا بين صفوف معتقلي غزة ارتقوا بعد الإبادة، وهم من بين (69) أسيراً ومعتقلا ارتقوا منذ الإبادة وهم فقط المعلومة هوياتهم، علماً أن هناك العديد من معتقلي غزة الشهداء ما زالوا رهن الإخفاء القسري.

وأرفقت هيئة شؤون الأسرى، في ختام بيانها، تذكيرًا لأهلنا في القطاع مرفق الرابط الخاص لإمكانية الفحص عن مكان احتجاز أبنائهم المعتقلين اضغط هنا

وبينت الهيئة والنادي أنه تم الحصول على ردود بشأن أماكن احتجاز20 أسيرا من غزة، على النحو التالي:

1- إحسان إيهاب محمود شامي/عوفر.

2- محمد سامي أبو العنين/ سديه تيمان.

3- حسام صالح اكتيع/ نفحة.

4- رائد محيسن محمود أبو مطلق/ النقب.

5- رامي أحمد رمضان زقوق/ النقب.

6- رائد ربحي ديب عليان/ سديه تيمان.

7- محمد ناجي ربحي مدهون/ النقب.

8- عمر عبد الجواد محمد حماد/ الرملة.

9- إبراهيم زهير كفارنة/ نفحة.

10- عطية محمد عجوري/ سديه تيمان.

11- أحمد ماجد محمد دقس/ سديه تيمان.

12- محمود محمد حسين صوالحة/ سديه تيمان.

13- مازن أسعد أبو دان/ سديه تيمان.

14- بشار بشير فتحي سويلم/ سديه تيمان.

15- نصر سلمان لمى أبو قليق/ عوفر.

16- محمود سليم أحمد عيسى/ النقب.

17- عبد الحي جميل الكرد/ النقب.

18- سائد رأفت قنوع/ عوفر.

19- رمضان رامي شعبان/ عوفر.

20- حسام جواد حجازي/ عوفر.