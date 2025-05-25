38 شهيدًا خلال 24 ساعة... حصيلة جديدة لحرب الإبادة في غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مشيرةً إلى تزايد الأعداد بشكل كبير.

وأفادت الوزارة، في بيان صحافي، اليوم الأحد، أن حصيلة الضحايا الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 38 شهيداً و204 مصابين "دون شمول مستشفيات محافظة شمال غزة لصعوبة الوصول إليها".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في وقت تعجز فيه طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الصحة بغزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 53 ألفاً و939 شهيداً و 122 ألفاً و797 مصاباً.

كما أوضحت الوزارة أن الفترة الممتدة منذ 18 مارس 2025 وحتى اليوم، شهدت استشهاد 3785 و10 آلاف و756 مصاباً.

المصدر / فلسطين أون لاين