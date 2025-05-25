القوات اليمنية تقصف مطار بن غوريون والاحتلال يزعم اعتراضه

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الأحد عن قصف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي، بصاروخ باليستي فرط صوتي.

وفي بيان صحفي، قال المتحدث العسكري باسم القوات اليمينية العميد يحيى سريع: "نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ المسمى إسرائيلياً مطارُ بن غوريون في منطقةِ يافا المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي".

وأضاف: "حققَتِ العمليةُ هدفَهُا بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسببَت في هروعِ ملايينِ الصهاينةِ الغاصبينِ إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ".

وأكد سريع استمرار القوات اليمنية في حظرِ حركةِ الملاحةِ الجويةِ إلى مطارِ اللُّدِّ واستجابةَ معظمِ الشركاتِ خلالَ الأيامِ الماضيةِ لقرارِ الحظرِ وهو ما أثرَ بشكلٍ كبيرٍ على الحركةِ في المطارِ المذكور.

وشدد على أن المجازرَ اليوميةَ التي يرتكبها جيش الاحتلال بحقِّ المواطنين في غزةَ "يدفعُ اليمنَ بشعبِه الأبيِّ وقيادتِه المؤمنةِ وجيشِه المجاهدِ إلى المزيدِ من الجهدِ والعملِ في تصعيدِ العملياتِ العسكريةِ بهدفِ وقفِ العدوانِ على غزةَ، ورفعِ الحصارِ عنها".

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم الأحد، اعتراض صاروخ، أُطلق من اليمن، وتسبب في تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بالبلاد.

وفي بيان نشره على إكس، قال الجيش: "‏متابعة لتفعيل الإنذارات قبل قليل في عدد من المناطق داخل البلاد، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".

ودوت صفارات الإنذار في القدس، وبيتار عيليت وبيت شيمش والبحر الميت ومستوطنات غوش عتسيون في الضفة الغربية وعدد من المناطق الأخرى، وفق ما أعلنته ما يسمى الجبهة الداخلية الإسرائيلية، في بيان.

وتستهدف جماعة أنصار الله اليمنية بوتيرة متواصلة مطار بن غوريون، ما يؤدي إلى "توقف مؤقت" في حركة هبوط وإقلاع الطائرات بالمطار إثر تفعيل صفارات الإنذار.

المصدر / فلسطين أون لاين