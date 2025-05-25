مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وأدوا طقوسا تلمودية، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس، بأن 393 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية، كـ"السجود الملحمي" في المنطقة الشرقية من الباحات.

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات يومية ينفذها مستوطنون تحت حماية مشددة من جيش الاحتلال، في خرق للوضع القائم التاريخي والقانوني، وسط تحذيرات فلسطينية وإسلامية من محاولة تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

وصعدت ما تُعرف بـ"جماعات الهيكل"، في الآونة الأخيرة، من تحركاتها التحريضية سعيا لتكثيف وتوسيع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

وردا على ذلك، انطلقت دعوات مقدسية للحشد والرباط في المسجد الأقصى، والتصدي لمحاولات الاحتلال ومستوطنيه فرض واقع استيطاني جديد في المسجد وباحاته، في ظل تضييقات قوات الاحتلال على المصلين والفلسطينيين وتسهيلاتها لاقتحامات المستوطنين.

وحذرت محافظة القدس من دعوات "منظمات الهيكل" الإسرائيلية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى يوم غد الاثنين، في ذكرى احتلال القدس قبل 58 عاما.

وأشارت محافظة القدس، في بيان لها الثلاثاء الماضي، إلى ما نشرته منظمة "جبل الهيكل في أيدينا" من دعوات لاقتحام المسجد الأقصى، ورفع أعلام الاحتلال داخله، وتنفيذ طقوس تلمودية استفزازية، بحماية شرطة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين