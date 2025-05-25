هيئة الأسرى: إهمال طبي متعمد بحق الأسرى المرضى في سجن النقب

أفادت هيئة شؤون الأسرى، والمحررين، بأن عددا من الأسرى المرضى في سجن "النقب" يواجهون ظروفا غاية في الصعوبة منذ بدء حرب الابادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر عام 2023، والتي تزداد حدتها يوما بعد يوم.

وأوضحت الهيئة، ان محاميها زار الأسير أحمد أبو مطاوع (27 عاما) من بلدة طوباس، الذي يعاني من مرض الجرب -سكابيوس- منذ سنة كاملة، ولم يتلق أي نوع من العلاج إلا قبل شهرين، لكن لم يطرأ عليه اي تحسن، بل تدهورت صحته أكثر، حيث انتشرت الدمامل على كافة أنحاء جسده.

كما يعاني الأسير من ضعف عام وعدم القدرة على المشي، وضعف في النظر، ما تسبب في سقوطه قبل شهر بالحمام، وكسر أنفه، عدا عن أنه خسر من وزنه حتى الآن ما يقارب ثلاثين كيلوغراما بسبب سوء التغذية، مبينة أن مطاوع معتقل منذ تاريخ 2/7/2002، ومحكوم بالسجن 27 عاما.

في حين يشتكي الأسير صالح حامد (41 عاما) من بلدة سلواد شرق رام الله، من ديسكات وأوجاع شديدة في الظهر، كما أنه أصيب بمرض سكابيوس وتعافى منه منذ فترة وجيزة.

بينما يعاني الأسير بسام سلامة من نابلس والمعتقل منذ 11/07/2024 من مرض السكابيوس، وانتشار الدمامل بشكل كبير منذ 20/9/2024، وقبل زيارة المحامي له بيومين أحضروا له علاجا عبارة عن حبة دواء، ومرهمين، ويشعر بتحسن، إلا أنه لم يشف بعد، حيث خسر من وزنه حتى الآن ما يقارب عشرين كيلوغراما بسبب سوء التغذية.

فيما يشتكي الأسير غسان الشيخ قاسم (26 عاما) من نابلس من أوجاع شديدة بضرس العقل تصل إلى الفك، حيث طالب إدارة السجن بعرضه على العيادة أو بإعطائه مسكنا لكن دون استجابة.

كما أن الأسير فراس دار الحج من مخيم عايدة في بيت لحم، يعاني جراء إصابته بمرض "السكابيوس"، حيث يسبب له حكة شديدة ودمامل في رجليه، وهو بحاجة إلى دواء خاص أيضا، لأنه تبرع بكليته في السابق، كما أنه خسر من وزنة مايقارب العشرين كيلوغرام.

المصدر / فلسطين أون لاين