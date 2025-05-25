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مستوطنون يطاردون رعاة الماشية في الأغوار الشمالية

25 مايو 2025 . الساعة 12:27 بتوقيت القدس
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طارد مستوطنون، اليوم الأحد، رعاة الماشية أثناء رعيهم مواشيهم في المناطق الرعوية في الأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن المستوطنين اعتدوا وطردوا رعاة الماشية من المراعي في منطقة البرج بالأغوار الشمالية.

وأضاف أن المستوطنين يطاردون باستمرار رعاة الماشية من المراعي المحدودة لديهم، ويمنعونهم من رعي مواشيهم، حتى أصبحت عشرات الآلاف من الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية، تحت سيطرة المستوطنين.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن المستوطنين نفذوا 341 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، خلال أبريل/نيسان الماضي، وحاولوا إقامة 10 بؤر استيطانية. وتركزت مجمل اعتداءات المستوطنين في محافظات: الخليل بواقع 292 اعتداء، ورام الله والبيرة 269 اعتداء، ونابلس 254 اعتداء.

وأدت الانتهاكات الاستيطانية الإسرائيلية بالضفة، إلى تهجير 29 تجمعا فلسطينيا مكونا من 311 عائلة يصل تعداد أفرادها إلى نحو ألفين، بين 7 أكتوبر 2023 ونهاية عام 2024، بحسب الهيئة ذاتها.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد 967 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأغوار الشمالية #عنف المستوطنين

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