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كتائب القسام تعلن تنفيذ كمين مركب بقوة إسرائيلية شرقي خان يونس

25 مايو 2025 . الساعة 10:42 بتوقيت القدس
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أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، تنفيذ عملية مركبة فجرت خلالها منزلاً تحصنت فيه قوة من جيش الاحتلال شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي بلاغ عسكري، قالت كتائب القسام: إن مجاهديها أبلغوا بعد عودتهم من خطوط القتال، تنفيذ عملية مركبة استهدفت صباح الثلاثاء الماضي، قوة من جيش الاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل شرق بلدة القرارة شرق خان يونس.

وذكرت أن مقاتليها فجّروا المنزل بعدد من العبوات شديدة الانفجار وأوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح بعد انهيار المنزل.

كما فجر مقاتلوا القسامعين نفق في عدد من الجنود الذين وصلوا للمكان واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة، ورصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

وحسب معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 850 عسكريا بينهم 410 منذ بدء الهجوم البري على غزة في الـ27 من الشهر ذاته.

وخلافا للأرقام المعلنة، يُتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كتائب القسام #طوفان الأقصى #حرب الإبادة

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