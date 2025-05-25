مستشفى أصدقاء المريض يفتح باب التسجيل لفحص سوء التغذية للأطفال بغزة

أعلنت جمعية أصدقاء المريض - قسم سوء التغذية، عن إطلاق موقع إلكتروني جديد يتيح التسجيل لإجراء الفحص الطبي للأطفال في مدينة غزة.

و يهدف المشروع إلى متابعة حالات سوء التغذية وتشخيصها مبكرًا، لضمان التدخل الفوري وتقديم العلاج اللازم لأطفال المدينة.

ولضمان حصول الأطفال الأكثر حاجة على الرعاية، وضعت الجمعية شروطًا للتسجيل:

الفحص المسبق: يمكن للأطفال الذين تم فحصهم سابقًا في مشروع سوء التغذية التسجيل مرة أخرى.

مكان الإقامة: التسجيل متاح حصريًا للأطفال المقيمين داخل حدود مدينة غزة.

الفئة العمرية: يشمل المشروع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و10 سنوات فقط

وأشارت الجمعية إلى أنه لن يتم قبول أي طفل لا تنطبق عليه الشروط المذكورة أعلاه.

آلية التسجيل والفحص:

لضمان تنظيم عملية الفحص، أؤكد الجمعية على ضرورة التسجيل المسبق. لن يتم استقبال أي طفل في المستشفى دون أن يكون قد سجل مسبقًا وتلقى رسالة نصية تحتوي على الموعد المحدد للفحص.

وبينت أن التسجيل مخصص فقط لإجراء الفحص الطبي، ولا يضمن استلام مواد غذائية أو مكملات. تؤكد الجمعية أن المستشفى هو مرفق طبي يقدم خدمات الرعاية الصحية للمرضى.



ماذا بعد الفحص؟

حالات سوء التغذية: إذا تبين أن الطفل يعاني من سوء التغذية بعد الفحص، فسيتم إدخاله إلى المشروع وتقديم العلاج اللازم له بشكل فوري.

الحالات الطبيعية: أما إذا كانت حالة الطفل طبيعية ولا يعاني من سوء التغذية، فسيتم إغلاق ملفه.

طريقة التسجيل

للتسجيل، يرجى الضغط على الرابط

يجب أن يتم التسجيل باستخدام بيانات الأب فقط.

المصدر / فلسطين أون لاين